4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.02.2021, четверг

В 11:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 14 этаж, зал заседаний) региональные операторы Свердловской области и Союз отходоперерабатывающих предприятий Уральского федерального округа подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обращения отходов производства и потребления. Ключевым предметом договоренности сторон является вовлечение предприятий Уральского региона в создание отраслевой экономики замкнутого цикла путем утилизации отходов и максимального возвращения их во вторичный оборот. В числе основных задач – формирование системного подхода в вопросах обращения ТКО; разработка комплексной системы по выявлению и устранению мест накопления отходов III-V классов опасности для недопущения их попадания на полигоны; соблюдение правил раздельного сбора отходов у предпринимателей и населения с целью получения качественной сырьевой базы для переработчиков, а также воспитание у жителей области восприятия отходов как полезных ресурсов. Документ подпишут руководители организаций-операторов региона в сфере обращения ТКО: Наталья Зубова, Федор Потапов, Анна Распопова и председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко. Также участие в мероприятии примет заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную внедрению разработок уральских ученых на российских предприятиях. Новый материал для двигателей космических аппаратов, инновации в машиностроении и оптимизация затрат на производстве: как промышленные предприятия России оценивают результаты применения последних разработок уральских ученых? В каких секторах экономики новые технологии наиболее востребованы? Как они помогают решить проблему импортозамещения? На эти и другие вопросы ответят: Валерий Чарушин, академик РАН, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН; Алексей Макаров, член-корреспондент РАН, главный ученый секретарь УрО РАН, заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств Института физики металлов УрО РАН; Александр Вопнерук, руководитель проекта «НПП «Машпром» (Нижний Тагил); Андрей Исаков, заведующий лабораторией электрокристаллизации и высокотемпературной гальванотехники Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН; Валентин Каширцев, начальник отдела металлов и металлургических технологий АО «Композит» ГК «Роскосмос» (г. Королев). Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:30 в реставрационно-хранительском корпусе центра «Эрмитаж-Урал» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) пройдет пресс-тур. Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и начальник управления культуры администрации города Илья Марков расскажут, как идет подготовка к открытию центра, а также о некоторых особенностях нового здания.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выездное заседание депутатская группа «Содействие развитию восьмого района Академический». На заседании речь пойдет о развитии улично-дорожной сети в районе и о развитии общественного транспорта, в том числе о строительстве трамвайной линии.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2020 году и оглашению планов на 2021 год. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, к.э.н. Валерий Пиличев, директор по развитию ООО «Форматек» Виталий Копыл представят данные о мерах поддержки, которыми смогли воспользоваться предприниматели Свердловской области в 2020 году, расскажут о работе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в условиях коронакризиса, затронут тему реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Свердловской области, поделятся цифрами по объему финансовой поддержки, который будет направлен на развитие малого и среднего бизнеса в наступившем году, также проинформируют о принципиально новых инструментах, которые появятся в течение 2021 года. После пресс-конференции состоится пресс-тур на производство компании ООО «Форматек» (Верхняя Пышма, ул. Петрова 59Д/2). Трансфер на предприятие отправится от здания СОФПП (ул. Восточная, 7Д) в 13:00 (возвращение обратно – в 15:30).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», кандидат медицинских наук Владимир Елишев, главный внештатный детский специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области, начальник отдела ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» Олег Аракаев, директор физико-технологического института УрФУ, кандидат физико-математических наук Владимир Иванов, заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики УГМУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Демидов и руководитель проектной деятельности Свердловской региональной благотворительной общественной организации помощи онкологическим больным «Вместе ради жизни» Юлия Аристова предоставят статистику онкологических заболеваний по Свердловской области и Екатеринбургу, в том числе среди детей, сообщат, как протекает Covid-19 у онкобольных, поделятся информацией о доступности онкологической медицинской помощи и профилактике онкологических заболеваний в регионе, расскажут о современных методах диагностики, лечения и реабилитации, а также обозначат ход работы по развитию ядерной медицины.

В 14:00 Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на арест экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Ирины Норман.

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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