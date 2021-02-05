5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.02.2021, пятница

В 09:30 в микрорайоне Академическом (ул. академика Сахарова, 31) начнется пресс-тур, посвященный первым итогам эксперимента по переводу потребителей микрорайона на раздельный сбор ТКО. О том, с какими сложностями столкнулись организаторы процесса, как изменилась инфраструктура для ТКО и как к нововведениям отнеслись жители района – на эти и другие вопросы ответят начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Телеся и руководители УК «Академический».

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится круглый стол, посвященный Году медицинского работника в Свердловской области. Участники: заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, председатель Совета главных врачей Свердловской области, главврач областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк, главный врач ЦГКБ № 24 Екатеринбурга Алексей Малинкин, главный врач областного противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева.

В музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10) состоится праздник «День Шигирского идола». В рамках мероприятия будут организованы бесплатные экскурсии по залу «Шигирская кладовая» (12:00, 14:00, 16:00, 18:00), мастер-классы по резьбе по дереву от Андрея Лиходеда, автора копии Большого Шигирского идола (11:00, 12:30), мастер-классы по изготовлению каменных подвесок из талька (14:00, 19:00). Также будут работать две мини-выставки: «Древности горбуновского торфяника. Вооружение охотников» и «Каменные диски Древнего Урала».

В 13:00 на онлайн-брифинге (трансляция на екатеринбург.рф) начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина расскажет о проведении традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2021 году.

В 14:00 на онлайн-брифинге (трансляция на екатеринбург.рф) заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов подведет итоги развития торговли и сферы услуг в уральской столице в 2020 году.

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

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