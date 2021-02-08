8 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.02.2021, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную возвращению уральских вузов к очной форме обучения. Российские вузы возвращаются к очному обучению с 8 февраля: как будет организован учебный процесс в уральских вузах? Отразился ли дистант на успеваемости студентов и качестве их обучения? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Созыкин, проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ; Сергей Упоров, проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ; Дмитрий Карх, проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российской науки. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, заместитель председателя Уральского отделения РАН, академик РАН Виктор Руденко, заместитель руководителя Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ Александр Сандаков, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники 2020 года, академик РАН Валерий Черешнев, заведующая центром истории литературы Института истории и археологии УрО РАН, доктор филологических наук, профессор Елена Созина поделятся информацией о достижениях уральских ученых в 2020 году, в частности, огласят данные об инновационной технологии в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний (тяжелых ожогов и их осложнений), представят второй том серии «История литературы Урала. XIX век», расскажут о деятельности межрегионального научно-образовательного центра на Урале, а также обозначат планы на 2021 год, который объявлен Годом науки и технологий.

В 14:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная Дню российской науки. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и председатель Совета молодых ученых Уральского отделения Российской академии наук Юрий Саламатов расскажут о создании Совета молодых ученых и специалистов при областном минобразования.

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