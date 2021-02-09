9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.02.2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание, на котором депутаты выберут главу города.

В 11:00 состоится заседание комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный разъяснению механизмов использования электронных сервисов Службы судебных приставов Свердловской области. Заместитель руководителя ГУФССП России по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области, старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Шеломенцев расскажет о сервисах, с помощью которых граждане и юридические лица могут получить информацию о наличии или отсутствии задолженности в формате онлайн, представит сервис «Банк данных исполнительных производств», познакомит с порядком использования личного кабинета на Едином портале государственных услуг, детально опишет алгоритм действий для получения информации о ходе исполнительного производства, уделит особое внимание безопасным способам перевода денежных средств в счет оплаты задолженности по исполнительным производствам, а также представит статистику обращений, поданных в ведомство в электронном виде.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам выступлений уральских спортсменов на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады по зимним видам спорта в Казани. Исполнительный директор Специального олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко, спортивный директор Специального олимпийского комитета Свердловской области Елена Козлова и директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков огласят основные итоги выступлений уральских спортсменов на Пре-играх зимней Специальной олимпиады 2022 года, поделятся информацией о спортсменах, перечислят виды спорта, в которых у свердловских участников наибольшее количество призовых мест, проинформируют об организации игр в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В 14:00 состоится заседание комитета Законодательного собрания Свердловской области по АПК и охране окружающей среды.

В 15:00 состоится заседание комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодежной политике.

В 15:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько об общественно-политической ситуации в регионе: какая работа проводится в связи с предстоящими выборами? Как оценивается кадровая ситуация во власти в муниципалитетах? Какое будущее ждет уральскую общину буддистов и качканарский монастырь? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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