10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.02.2021, среда

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководства Государственной инспекции труда в Свердловской области. Снижение заработной платы, лишение премий и принуждение к добровольному отпуску: какие права работников нарушались в 2020 году в Свердловской области? Как нововведения в цифровизации трудовых отношений уже повлияли на рынок труда? Какие еще изменения в законодательстве произойдут в этом году? На эти и другие вопросы ответят: Федор Кравцов, руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской области; Татьяна Гасилина, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области по охране труда; Михаил Балакин, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области по правовым вопросам. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:30 в свердловском областном суде ожидается вынесение решения по делу в отношении женщины – предполагаемого организатора религиозного объединения (обвиняется в подстрекательстве к истязаниям детей, пособничестве в убийстве малолетнего и т.д.).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2020 году и планам на 2021 год. Представитель Министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов обозначит основные векторы развития представительства МИД в Екатеринбурге, поделится информацией о ходе совместной работы с иностранными консульствами, расположенными в Екатеринбурге, расскажет об итогах работы в 2020 году и представит планы на 2021 год.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 136-летию Екатеринбургской епархии. Старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, заведующая музеем Царской семьи культурно-просветительского центра «Царский» Татьяна Романюк, руководитель просветительских программ центра «Царский» Елена Редкошеева, председатель Екатеринбургского штаба Братства православных следопытов, представитель молодежного сектора миссионерско-молодежного отдела Екатеринбургской епархии Всеволод Кривцов расскажут об истории Екатеринбургской епархии, ее святынях и святых небесных покровителях, проинформируют о ключевых проектах года, таких как «Александр Невский», «Праздник Белого цветка», «Царская семья» и «Святая Екатерина», представят запланированные на 2021 год культурно-просветительские мероприятия, поделятся информацией о подготовке к Сретенскому фестивалю, который стартует в Екатеринбурге уже на следующей неделе.

В 14:30 состоится онлайн-брифинг, посвященный развитию дополнительного художественного образования детей в Екатеринбурге и реализации их творческих способностей. О том, как работает и развивается художественное образование маленьких сегодня, о его достижениях и конкурсе «АртПоколение Екатеринбург» расскажут заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева и начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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