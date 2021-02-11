11 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.02.2021, четверг

В 10:30 в Екатеринбурге на складе (ул. Крылова, 2) благотворители начнут фасовать продовольственные наборы, собранные в рамках онлайн-марафона «Корзина доброты». Предполагается сформировать тысячу продовольственных наборов весом более пяти килограммов каждый. Их получат нуждающиеся семьи с детьми и пенсионеры 65+.

В 14:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова. Речь пойдет о реализации в Свердловской области региональных проектов «Чистый воздух», «Чистая страна (Свердловская область)», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

В 16:00 в Екатеринбурге (ул. Народного Фронта, 101) состоится открытие нового завода по производству бесконтактных дезинфекторов и мультимедийного оборудования. Участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, руководитель производственной группы LIGA Алексей Лежнин.

В 18:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, основное здание, 3 этаж) стартует лекционный проект «Дни науки в Белинке». Он реализуется в рамках Года науки и технологий. В течение двух месяцев ученые и преподаватели ведущих вузов города будут читать лекции естественнонаучной направленности, делиться открытиями из мира науки и разбирать интересные научные факты.

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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