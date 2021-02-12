12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.02.2021, пятница

В 11:00 в Историческом мультимедийном парке «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится семинар, посвященный профилактике экстремизма среди подростков и молодежи. Участие в мероприятии примут свидетели теракта 2004 года, произошедшего в Беслане: бывшие заложницы – заслуженный учитель Республики Северная Осетия-Алания Марина Канукова и куратор социальных проектов благотворительного фонда «Дети Марии» Ирина Гуриева; а также Валентина Туркина, мать офицера управления «В» («Вымпел») центра специального назначения ФСБ России, гроя Российской Федерации Андрея Туркина, погибшего при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004 году.

В 11:00 в Свердловском областном онкологическом диспансере (ул. Комсомольская, 11) состоится открытие специализированного Центра онкодерматологии. В торжественном открытии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите и другие гости.

В 11:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18Б) в рамках областного фестиваля «Волонтерство в социокультурной сфере» состоится презентация Ресурсного центра добровольчества Свердловской области в сфере культуры. Участие в мероприятии примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится круглый стол, посвященный выборам депутатов молодежного парламента Свердловской области V созыва. Выборы впервые пройдут полностью онлайн на уникальной платформе – миксо.рф. Участники круглого стола: Дмитрий Нисковских – глава Сысертского городского округа, победитель политического проекта «Молодая гвардия «Единой России»; Анатолий Десятов – заведующий секретариатом губернатора и правительства Свердловской области; Анастасия Архипова – председатель молодежной избирательной комиссии; Дмитрий Биктимиров – руководитель предвыборного штаба Свердловского отделения «Молодой гвардии Единой России»; Евгений Дайнес – руководитель движения «Волонтеры Урала»; Стас Масоров – председатель молодежного парламента IV созыва. Среди обсуждаемых вопросов: участие в молодежной организации – возможность использовать социальный лифт для реализации амбиций, устремлений, надежд; какими возможностями обладает депутат молодежного парламента в развитии гражданского общества; как повлиять на повышение социальной ответственности молодежи; в чем преимущество голосования онлайн, использования технологии блокчейн; каков состав кандидатов в депутаты нового созыва молодежного парламента.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2020 году и планам на 2021 год. Директор учреждения Светлана Прилепина и ее заместитель по формированию коллекции Павел Грачев подведут итоги работы за 2020 год, в том числе расскажут о влиянии пандемии коронавируса на функционирование зоопарка и появление новых форматов работы с посетителями, огласят статистику посещаемости, представят ближайшие планы по расширению коллекции животных, а также сообщат данные по научной работе, которая ведется в Екатеринбургском зоопарке.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2021» в Свердловской области. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и директор центрального старта лыжных гонок в Свердловской области Дмитрий Чукреев расскажут о развитии в регионе зимних видов спорта, сообщат о подготовке к старту массовой гонки «Лыжня России» и программе соревнований, а также обозначат особенности проведения мероприятия в этом году.

В 15:00 губернатор Евгений Куйвашев вручит премии имени Черепановых. Церемония состоится в резиденции главы региона (ул. Горького, 21/23, зал под куполом).

Екатеринбург. Другие новости 11.02.21

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