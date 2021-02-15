15 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.02.2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с обманутыми вкладчиками кредитно-потребительских кооперативов (КПК) на территории Свердловской области. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области – начальник Следственной части, полковник юстиции Максим Чаплыгин огласят основную статистику, касающуюся ситуации с обманутыми вкладчиками кредитно-потребительских кооперативов на территории Свердловской области, проследят динамику показателей, перечислят правовые механизмы по защите прав обманутых вкладчиков, которые действуют на данный момент, проинформируют о том, как выстроено межведомственное взаимодействие в этой сфере, также объяснят основы безопасного взаимодействия с кредитно-потребительскими кооперативами.

В 14:00 в главном учебном корпусе УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) будет дан старт весеннему семестру. Первую лекцию в день выхода с дистанта прочитает председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов. Эксперт познакомит студентов с правилами кибербезопасности и основами инвестирования.

В 14:00 на станции метро «Площадь 1905 года» состоится открытие фотовыставки, посвященной 30-летию пуска Екатеринбургского метрополитена. На выставке будут представлены материалы Государственного архива Свердловской области, Центра документирования общественных организаций и из личных архивов жителей Екатеринбурга.

С 15:00 до 16:30 в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 6, зал заседаний) Союз промышленников и предпринимателей в рамках Дней уральского бизнеса проведет круглый стол «Механизм ГЧП. Актуальность и практика применения». Участники: Юлия Курносенко, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области; Максим Прачик, Генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала»; Сергей Лачугин, заместитель управляющего Свердловским отделением ПАО «Сбербанк»; Олег Корчагин, депутат Законодательного собрания Свердловской области; Александр Ковешников, руководитель проекта «Цифровой сервис», Дивизиона «Городской общественный транспорт»; Михаил Вечкензин, председатель комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской думы; Юлия Багмут, генеральный директор УК «Ресторация «Юста»; Сергей Каменский, директор музея истории Екатеринбурга; Анатолий Платонов, директор департамента «Инвестиционно-строительный бизнес и управление недвижимостью» Высшей школы экономики и управления УрФУ; Мария Сухановская, вице-президент корпорации «Маяк»; Ксения Хохрякова, руководитель комитета по социальным проектам УТПП; Татьяна Флеганова, общественный представитель АНО «АСИ» по направлению «Социальные проекты», директор АНО «Особые люди».

В 16:00 в центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) дебатклуб «Разборки» проведет дебаты «В чём проблема?!», посвященные актуальным проблемам, волнующим молодёжь. Нет денег? Негде жить? Проблемы с родителями? Плохое образование? Грязный город? Нет работы? Дорогие презервативы? Эти и другие вопросы обсудят участники. Регистрация по ссылке.

В 17:30 в Екатеринбурге (ул. Февральской Революции, 27, старинный особняк напротив башни «Исеть») компания «Территория ландшафтных решений Green Park» проведет пресс-обсуждение в рамках Дня зеленой карьеры. Какие люди становятся садовниками на Среднем Урале в зоне рискованного земледелия? Почему они выбирают эту работу? С какими трудностями они сталкиваются? Есть ли рынок труда ландшафтных специальностей на Урале? Растет ли спрос на «зеленые профессии»? Как найти и обучить персонал для проектов по озеленению? На эти и другие вопросы ответят: Юлия Сорокина, собственник и директор компании «Территория ландшафтных решений Green Park», Ирина Витман, исполнительный директор.

В 19:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, зал «Свобода») пройдет просветительская лекция «Перспективы развития транспортной инфраструктуры. Комфортный город за сложными словами» – первая в серии общественных обсуждений проекта Стандарта комплексного благоустройства объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга, организованных администрацией города, Институтом строительства и архитектуры УрФУ и общественным движением «Мирные жители». Регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 14.02.21

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