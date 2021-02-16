16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.02.2021, вторник

В 09:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет новый трехэтажный корпус детского сада № 168 (ул. Каширская, 77), в рамках государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится выездное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в зале под куполом резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве при развитии цифровой инфраструктуры региона между правительством Свердловской области и компанией МТС. Подписи под документом поставят губернатор Евгений Куйвашев и вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы предприятий и ведомств в сфере энергетики и ЖКХ Свердловской области в 2020 году. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов огласит основную статистику, касающуюся работы предприятий и ведомств в сфере энергетики и ЖКХ в 2020 году, оценит влияние пандемии коронавируса на деятельность предприятий ЖКХ Свердловской области, расскажет о программах по модернизации инфраструктуры, строительству современных объектов водоочистки, тепло- и газоснабжения, которые реализовывались в области в течение 2020 года, представит основные показатели итогов кампании по капитальным ремонтам в области, поделится информацией о ситуации с заменой лифтового оборудования в многоквартирных домах в прошедшем году.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный разъяснению механизмов применения новой контрольно-кассовой техники в сфере общественного питания. Советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Екатерина Сонина и начальник отдела оперативного контроля Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Виктор Бачурин расскажут о последних изменениях в законодательстве в сфере применения онлайн-касс, отдельно затронут тему, связанную с применением новой ККТ в сфере услуг общественного питания, поделятся актуальной для предпринимателей информацией по порядку проведения проверок в сфере применения контрольно-кассовой техники, корректному оформлению чеков, отражению наименований товаров в них, а также ответят на вопросы зрителей по теме вебинара.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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