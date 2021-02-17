17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.02.2021, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления на транспорте МВД России по УрФО за 2020 год и планам на 2021 год. Накануне Дня работников транспортной полиции России руководитель управления генерал-майор полиции Александр Востриков расскажет об основных результатах работы за 2020 год, представит статистику преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, оценит текущую ситуацию с хищениями личного имущества в поездах и на вокзалах, поделится данными, касающимися общественного порядка и общественной безопасности на транспорте на территории УрФО, расскажет о нововведениях в работе Управления на транспорте МВД России по УрФО в прошедшем году, а также поделится планами работы ведомства на 2021 год.

В 11:00 на станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса (ул. 8 Марта, 205А) состоится запуск новой кислородной станции, на которой будут заправляться кислородом все скорые города. В мероприятии примут участие главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Журналистам продемонстрируют процесс заправки автомобилей скорой помощи кислородом.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Росреестра по Свердловской области за 2020 год. Заместитель руководителя управления Ирина Семкина, заместитель начальника отдела регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Марина Казанцева, начальник правового отдела Юлия Лескина подведут основные итоги работы управления за 2020 год, перечислят государственные услуги для физических и юридических лиц, которые стали самыми востребованными в Свердловской области по итогам 2020 года, поделятся статистикой, касающейся рынка недвижимости Свердловской области, оценят влияние пандемия коронавирусной инфекции на работу ведомства, огласят результаты реализации целевых моделей на территории Свердловской области за прошедший год, а также расскажут о новых законах, касающихся деятельности Росреестра в 2021 году.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям в проведении крупных мероприятий в Свердловской области. Увеличение потока инвестиций, новые форматы и выход на «доковидный» объем: что Свердловская область ожидает получить от крупных событий в 2021 году? Как будут привлекать туристов? Какие фестивали и деловые встречи уже запланированы в регионе? На эти и другие вопросы ответят: Александр Породнов, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области; Юлия Жоля, исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ); Мария Абдрахимова, руководитель подразделения Национальной ассоциации организаторов мероприятий на Урале (НАОМ-Урал). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит ключи от квартир в новом жилом доме детям-сиротам (ЖК «Весна», ул. Дорожная, 14). В мероприятии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

В 14:00 в Уральском государственном горном университете (ул. Куйбышева, 30А) состоится круглый стол, посвященный подведению итогов и дальнейшему развитию проекта по переподготовке педагогов по программам теологической направленности. Участие в мероприятии примут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин, а также представители педагогического сообщества. Участники круглого стола подведут предварительные итоги и определят дальнейшие задачи по реализации проекта.

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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