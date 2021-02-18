18 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.02.2021, четверг

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную трендам банковского сектора в 2021 году в Уральском регионе. Эксперты оценили состояние банковского сектора на начало 2021 года: как растущие темпы кредитования и реструктуризация влияют на рентабельность банковских активов? Какая доля финансовых услуг уже перешла в онлайн? Как банковское сообщество оценивает рост активности уральцев на фондовом рынке? На эти и другие вопросы ответят: Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Алексей Луценко, член правления, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка; Елена Орлова, управляющий директор центра развития розничного бизнеса УБРиР; Александр Каргаполов, директор департамента по работе на денежных рынках «Меткомбанка». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке два вопроса: «О строительстве средней общеобразовательной школы в квартале № 10 планировочного района «Академический» и «О строительстве средней общеобразовательной школы в жилом районе «Краснолесье» по бульвару Академика Семихатова».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию Дворца технического творчества в Верхней Пышме. Директор Дворца молодежи Александр Слизько, и.о. заместителя директора по проектной деятельности и начальник Дворца технического творчества Андрей Русаков, начальник детского технопарка «Кванториум г. Верхняя Пышма» Всеволод Фомин расскажут о новом инженерно-техническом кластере для обучающихся Свердловской области, поделятся информацией о новых направлениях подготовки, количестве обучающихся по направлениям, а также объявят дату и программу ближайшего Дня открытых дверей для школьников и их родителей.

В 16:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3) начнет работу дискуссионная площадка: общественники и депутаты молодежного парламента региона обсудят новый федеральный закон «О молодежной политике Российской Федерации», в том числе и пункты, касающиеся патриотического воспитания.

С 18:00 до 20:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, зал «Свобода») пройдет просветительская лекция «Роль водно-зеленой инфраструктуры города во время пандемии. Ландшафтный подход при разработке Стандарта благоустройства улиц» в рамках общественных обсуждений проекта Стандарта комплексного благоустройства объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга, организованных администрацией города, Институтом строительства и архитектуры УрФУ и общественным движением «Мирные жители». Регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 17.02.21

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