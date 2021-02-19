19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.02.2021, пятница

В рамках рабочего визита в Свердловскую область вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полпред Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев посетят участок строительства ЕКАД, на который из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную изменению климата в Свердловской области. Синоптики отмечают исторический характер погодных изменений в Свердловской области в последний год: как изменилась среднегодовая температура? Является ли это следствием парникового эффекта? Какие меры ученые начали принимать для адаптации к изменению климата? Какой будет весна на Урале? На эти и другие вопросы ответят: Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Константин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ; Иван Павленко, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:30 в Екатеринбурге в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» стартует всероссийский проект «Киноуроки». На протяжении года школьникам на внеклассных занятиях будут показывать специально снятые для проекта короткометражные фильмы, которые помогут развитию их личности, воспитанию патриотизма и гражданственности. Первое занятие во всех общеобразовательных учреждениях будет посвящено Дню защитника Отечества – учащимся старших классов покажут фильм «Александр». В лицее №159 (проезд Решетникова, 20) проект презентует глава администрации Ленинского района, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Ноженко.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Свердловской области по итогам 2020 года. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков, научный консультант Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, заведующая кафедрой организации машиностроительного производства УрФУ, к.э.н. Мария Прилуцкая, коммерческий директор АО «Уральский приборостроительный завод» Юрий Валутов представят основные статистические данные о диверсификации на уральских предприятиях ОПК, оценят влияние пандемии коронавируса на решение задач предприятий, перечислят виды продукции, которая реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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