20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.02.2021, суббота

В 09:15 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81)

начнется рассмотрение иска заместителя прокурора Октябрьского района к ГУП «Инвестстрой» по факту выявленных нарушений при сносе здания ПРОМЭКТа.

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) будет рассмотрен иск представителей партии «Яблоко» к министерству общественной безопасности Свердловской области о признании незаконным отказа в проведении акции памяти Бориса Немцова 27 февраля.

В 11:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится круглый стол по реализации губернаторской программы «Пятилетка развития». Участие в нем примут министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства – директор департамента по местному самоуправлению Свердловской области Вадим Дубичев, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец, глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова. В режиме видео-конференц-связи к обсуждению присоединятся глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко, заместитель главы администрации городского округа Пелым Алена Пелевина, исполняющий обязанности главы Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов.

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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