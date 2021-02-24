24 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.02.2021, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Во время информационного часа, с 10:10 до 11:10 запланирована встреча с председателем комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павлом Крашенинниковым.

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) планируется рассмотрение апелляции на решение суда предыдущей инстанции о конфликте Максима Румянцева и Максима Шибанова в сквере у театра драмы.

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную борьбе с картелями в Свердловской области. Свердловское УФАС фиксирует увеличение картельных сговоров при поставке медицинских препаратов и медоборудования: какова ситуация по выявлению картелей в регионе? С чем связаны дела? Какие нарушения в деятельности органов власти и местного самоуправления выявила антимонопольная служба? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Волков, заместитель руководителя УФАС по Свердловской области; Ольга Смирнова, начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности в зимний период. Начальник отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Алсу Саитгареева, заместитель начальника отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Зинаида Белова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, первый заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина оценят ситуацию с обеспечением детской безопасности на развлекательные объектах в зимний период (детские площадки, горки, катки, трассы для тюбинга), представят информацию по итогам проверок, расскажут о выстроенном межведомственном взаимодействии.

В 15:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18Б) состоится показ художественного фильма «Подольские курсанты» – в Свердловской области сеансы состоятся на 59 площадках. Встреча пройдет в рамках всероссийской акции «Народный кинопоказ», которая завершится 28 апреля – совместного проекта Российского союза молодежи и студии «Военфильм».

Екатеринбург. Другие новости 23.02.21

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