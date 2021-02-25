25 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.02.2021, четверг

В 11:00 в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а) состоится пресс-конференция, посвященная запуску нового проекта управления культуры, департамента образования администрации Екатеринбурга и филармонии «Филармонический урок». В рамках проекта десятиклассники Екатеринбурга в составе экскурсионных групп в течение учебного года будут посещать филармонию, знакомиться с ее историей и слушать музыку. Участники пресс-конференции: Илья Марков – начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Константин Шевченко – начальник департамента образования администрации Екатеринбурга; Александр Колотурский – директор Свердловской государственной академической филармонии. В рамках пресс-конференции журналисты смогут пройти часть экскурсионного маршрута школьников по зданию филармонии и попробовать поиграть на музыкальных инструментах, как это предстоит сделать десятиклассникам.

В 15:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46) пройдут мероприятия, посвященные дню рождения Онисима Клера – основателя Уральского общества любителей естествознания, имя которого носит Свердловский областной краеведческий музей. В 15:00 состоится презентация почтового конверта, выпуск которого был инициирован «Почтой России» совместно с музеем. Затем состоится торжественное гашение почтовым штемпелем, специально изготовленном к 150-летию музея, трех конвертов, которые направятся в Швейцарию и Лихтенштейн: на родину Онисима Егоровича. В 18:30 историк Алексей Федотов расскажет об Онисиме Клере, направлениях деятельности Уральского общества любителей естествознания, его именитых членах, проектах и достижениях общества.

С 19:00 до 22:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, зал «Свобода») пройдет общественное обсуждение с экспертами темы «Озеленение улиц и организация поверхностного водоотвода» в рамках общественных обсуждений проекта Стандарта комплексного благоустройства объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга, организованных администрацией города, Институтом строительства и архитектуры УрФУ и общественным движением «Мирные жители». Регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

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