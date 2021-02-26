26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.02.2021, пятница

В 09:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную результатам декларационной кампании в Свердловской области. Федеральная налоговая служба подводит итоги декларационной кампании: как изменились доходы свердловчан? Стало ли меньше миллиардеров и миллионеров в регионе? Каковы особенности декларационной кампании 2021 года? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области. Лидия Исаева. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию руководства Свердловского областного суда. Свердловский областной суд фиксирует увеличение количества дел по кредитной задолженности: какие тенденции в характере дел отмечают судьи? Востребованы ли суды присяжных в регионе? Как изменится административное законодательство в 2021 году? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Дмитриев, председатель Свердловского областного суда; Ирина Силина, заместитель председателя облсуда по административным делам; Евгений Шумков, заместитель председателя облсуда по уголовным делам; Анна Васильева, заместитель председателя облсуда по гражданским делам. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященнаяработе МЧС и ГИБДД Свердловской области с населением региона в сильные морозы. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко назовут основные ошибки при эксплуатации печей и отопительных приборов, представят памятку действий для водителей при поездках на дальние расстояния в условиях низких температур, а также спрогнозируют приход климатической весны на Урал.

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

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