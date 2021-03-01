1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

01.03.2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная наркологической ситуации в Свердловской области, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается 1 марта. Главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач областной наркологической больницы, кандидат медицинских наук Антон Поддубный, главный нарколог Свердловской области, начальник ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин сообщат о наркологической ситуации в регионе, расскажут о способах лечения и мерах профилактики, а также предоставят информацию о работе по борьбе с пропагандой и рекламой наркотиков в интернете.

В 14:00 в историческом парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 39) состоится торжественное открытие образовательного пространства всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ожидается, что в церемонии открытия примут участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, организаторы и эксперты проекта, а также звезды российского шоу-бизнеса.

В 18:30 в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15) пройдет общественное обсуждение с экспертами темы «Архитектурно-историческое зонирование города Екатеринбурга» в рамках общественных обсуждений проекта Стандарта комплексного благоустройства объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга, организованных администрацией города, Институтом строительства и архитектуры УрФУ и общественным движением «Мирные жители». Регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 28.02.21

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