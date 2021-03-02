2 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

02.03.2021, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 (ориентировочно) в аэропорту Кольцово (грузовой терминал, ул. Бахчиванджи, 63) начнется пресс-тур, посвященный прилету из Амстердама самолета, который привезет более 70 тонн цветов.

В 10:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 состоится пресс-тур на стройплощадку деревни Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Журналистам будет представлен Дворец водных видов спорта и комплексы общежитий для спортсменов. На экскурсии расскажут о других объектах деревни, возводимых к Универсиаде в районе Новокольцовский: тренировочном поле, третьем комплексе общежитий, общественном и медицинском центрах. Планируется, что в мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. По итогам пресс-тура запланирован пресс-подход. Автобус для журналистов отправится в 10:00 от офиса группы «Синара» (ул. Розы Люксембург, 51).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу приема заявлений в первые классы школ Екатеринбурга (в 2021 году это произойдет 1 апреля). Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова и заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по прикладным проектам Никита Жильцов расскажут о количестве будущих первоклассников и готовности образовательных учреждений, поделятся информацией о процедуре подачи заявлений на зачисление первоклассников в школы Екатеринбурга в 2021 году.

В 11:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению IV регионального фестиваля «Япония на Урале. Весна 2021», который пройдет с 5 по 14 марта в Реже, Нижнем Тагиле, Дегтярске и поселке Байкалово. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия Япония» Вадим Занин расскажут о программе фестиваля, пояснят алгоритм участия в мероприятии, перечислят особенности проведения мероприятия в этом году в связи с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

В 12:00 в Нижнем Тагиле состоится надвижка первого пролетного строения на мостовом переходе через Нижнетагильский пруд. Сбор СМИ в 11:50 со стороны Гальянки (ориентир – конноспортивный клуб «Уралец», 2ГИС: Фотеево 2е). Ожидается, что в мероприятии примут участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель проекта по строительству моста ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.

В 12:00 в поликлинике № 1 Березовской центральной городской больницы (Березовский, ул. Шиловская, 28) состоится открытие нового подразделения клинико-диагностической лаборатории, на базе которой будут проводиться исследования методом ПЦР на все виды вирусов, включая Covid -19. В открытии примут участие генеральный директор «НЛМК-Сорт» Дмитрий Стопкевич, глава администрации Березовского городского округа Евгений Писцов, главный врач Березовской ЦГБ Станислав Кан.

В 12:35 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечается 3 марта. Доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета, заместитель декана стоматологического факультета, главный внештатный специалист-сурдолог министерства здравоохранения Свердловской области, кандидат медицинских наук Ксения Карташова оценит ситуацию со здоровьем органов слуха у уральцев, перечислит нарушения и заболевания органов слуха, а также расскажет о современных методах диагностики, лечения и профилактики болезней уха.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в «Точке кипения» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) состоится расширенное заседание общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Участники в очно-заочном формате обсудят результаты деятельности бизнес-омбудсмена в 2020 году.

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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