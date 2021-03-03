3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

03.03.2021, среда

В 10:00 в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Отъезд от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) в 09:30.

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, посвященного вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Специалист расскажет о количестве жителей Екатеринбурга уже прошедших вакцинацию и стоящих в очереди на прививку, даст оценку результатам первой массовой вакцинации, прошедшей в городском торговом центре, прокомментирует наиболее часто задаваемые в связи с вакцинацией вопросы горожан и ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81, зал № 109) планируется заседание по уголовному делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова.

В 11:15 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению старейшего туристского мероприятия в России – 70-го Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии, который пройдет с 5 по 8 марта. Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрей Яговкин, заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, участник ХХ Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии Татьяна Киселева расскажут о подготовке к проведению слета в условиях ограничительных мер, огласят полную программу мероприятия, поделятся информацией о географии участников юбилейного слета.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления ЗАГС Свердловской области в 2020 году. Заместитель начальника управления Наталья Храмова расскажет об основных результатах работы за 2020 год, об изменениях в отраслевом законе «Об актах гражданского состояния», предоставит статическую информацию, а также сообщит о влиянии пандемии коронавируса на режим работы отделений ЗАГС в регионе и введении новых услуг.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению первой региональной церемонии XIII общероссийской общественной премии «Щит и роза» в Екатеринбурге 16 апреля. Заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев, вице-президент общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Байсолт Хамзатов, вице-президент РМК Анна Шабарова, председатель правления СРО общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов сообщат о подготовке к проведению первой региональной премии XIII общероссийской общественной премии «Щит и роза» в Екатеринбурге, обозначат роль регионального этапа, а также расскажут о номинациях и номинантах этого года.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный работе комитета по предпринимательству в сфере массовых, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий при Уральской торгово-промышленной палате. Президент УТПП Андрей Беседин и директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова расскажут о цели создания комитета по предпринимательству в сфере массовых, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий при УТПП, сообщат о сферах влияния комитета и взаимодействии с культурными организациями, а также поделятся планами мероприятий на 2021 год. После брифинга состоится открытие первой персональной фотовыставки Андрея Беседина.

В 16:00 состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области (трансляция будет доступна по ссылке). В повестке: передача вакантного мандата депутата Законодательного собрания Свердловской области; регистрация избрания Крупина Виталия Витальевича депутатом.

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

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