4 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

04.03.2021, четверг

В 09:00 состоится форум «Большой открытый диалог». Проект, инициированный правительством Свердловской области, направлен на решение вопросов предпринимателей в ходе прямого общения с представителями власти. Форум пройдет в онлайн-формате (регистрация по ссылке). В 09:00 начнется работа сессий – будут представлены новые инструменты поддержки инвестиционных проектов, в том числе – соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В 12:00 состоится официальное открытие и главная дискуссия в формате телемоста со студиями Москвы и Екатеринбурга. Представители бизнес-объединений обсудят с властями роль предпринимателей в реализации национальных проектов. В числе спикеров: первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес» Элина Сидоренко. В 17:30 начнет работу общественная приемная. Предприниматели в ходе виртуального приема зададут вопросы свердловским министрам агропромышленного комплекса и потребительского рынка, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры, инвестиций и развития и другим.

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжатся прения по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года. Ожидается, что выступит сторона защиты.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке вопросы «О ходе строительства детских садов в кварталах № 10 и № 11 планировочного района Академический» и «О строительстве детских садов в жилом районе Краснолесье».

В 12:00 в Доме Севастьянова (ул. Горького, 21/23) состоится церемония чествования лучших животноводов Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев вручит награды профессионалам, а лучшей доярке области – ключи от автомобиля. Машина будет стоять у резиденции. В торжественном мероприятии участвуют животноводы, которые показали высокие результаты работы и получили в 2020 году более 8 тысяч килограммов молока от одной коровы.

В 15:00 в резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23, зал под куполом) состоится церемония подписания соглашения между правительством Свердловской области, Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и областной федерацией профсоюзов. Подписи под документом поставят губернатор Евгений Куйвашев, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и председатель Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

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