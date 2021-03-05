5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

05.03.2021, пятница

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 25Б) начнется рассмотрение апелляции на заключение под стражу тренера Николая Ражева, обвиненного в противоправных действиях в отношении малолетней.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную ситуации с банкротствами в Свердловской области. Эксперты отмечают рост количества банкротств физических лиц в Свердловской области: в чем основные причины? Как изменится ситуация с банкротствами у предприятий после отмены моратория и других льгот? На эти и другие вопросы ответят: Илья Чураков, заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области; Михаил Сачёв, президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих; Илья Тыщенко, председатель Свердловского регионального отделения «Опора России». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2020 году. Руководитель ведомства Дмитрий Козловских расскажет об основных результатах работы в прошедшем году, оценит ситуацию с заболеваемостью инфекциями в Свердловской области (в том числе острая кишечная инфекция, ВИЧ и т.д.), перечислит главные тенденции в сферах качества и безопасности продуктов питания, непродовольственных товаров и потребительских услуг, поделится информацией об итогах контрольно-надзорной деятельности.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная офтальмологическому здоровью свердловчан. Заведующая городским отделением диагностики и лечения глаукомы Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Ия Пасенова расскажет о причинах и симптомах заболевания, о лечении и профилактике глаукомы, а также поделится информацией о результатах проведенных операций.

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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