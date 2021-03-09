9 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

09.03.2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. С отчетом о работе за 2020 год перед депутатами выступит начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Озеров.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Депутаты рассмотрят законопроект «о реновации».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная популяризации цигун и других национальных и неолимпийских видов спорта в УрФО. О развитии национальных и неолимпийских видов спорта в УрФО, доступности гимнастики цигун и ее популяризации среди населения, а также о предстоящих мероприятиях в Тюменской области расскажут руководитель межрегионального отделения по УФО Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Юлия Корнеева, президент Всероссийской федерации цигун, главный тренер федерации, многократный золотой призер Международных турниров по оздоровительному цигун Виктор Стерликов и начальник отдела организации физкультурно-спортивной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Александр Шатохин.

В 12:10 начнется роуд-шоу, которое проводится в рамках конкурсов на разработку: дизайн-проекта благоустройства Преображенского парка; рабочей документации общественного пространства сквер «Первый учитель»; рабочей документации общественного пространства площадь «Медиков-героев». Автобус отправится от метро «Площадь 1905 года» в 11:45. С 13:00 до 14:00 пройдет встреча с руководителями проекта «Академический» (ул П. Шаманова 22, оф. 309).

Екатеринбург. Другие новости 08.03.21

«Автомобилист» о судействе в плей-офф: «Непрекращающийся беспредел». / «Автомобилист» упустил победу над «Авангардом». Счет в серии 3-1 в пользу омичей. / В Свердловской области зарегистрировано 176 новых случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»