10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

10.03.2021, среда

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елены Кутиной. Свердловскстат отмечает рост объемов промышленного производства во время пандемии: с какими показателями социально-экономического развития Свердловская область вошла в 2021 год? Повысились ли цены на услуги и продукты питания? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится оглашение приговора Владимиру Васильеву, виновнику смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится заседание по делу уличного художника Тимофея Ради, обвиняемого по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В 11:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия гордумы по безопасности жизнедеятельности населения с приглашением членов рабочей группы по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Участники заседания посетят обустроенную универсальную спортивную площадку на ул. Родонитовой, 23а.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Женская фракция». Участники заседания посетят благотворительный фонд «Люблю и благодарю» (пр. Космонавтов, 43в).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области за 2020 год. Первый заместитель директора департамента Лилия Карпухина огласит основные итоги работы департамента, представит результаты проверок в сфере строительства и ЖКХ, а также оценит ход реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Свердловской области.

В 13:00 в Арамили многодетная семья из Большого Истока, у которой сгорел дом, переедет в новое жилье (ул. Космонавтов, 7). В торжественном мероприятии примут участие: министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов; директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев; глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских; глава семьи Самижон Абдуллаев.

В 19:00 в литературной гостиной библиотеки им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, 3 этаж, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для оформления пропуска) состоится первый в 2021 году офлайн-выпуск устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна». Эксперты обсудят новости науки в формате научного ток-шоу в стиле «Прожекторперисхилтон». В каких российских городах роботы «Яндекса» уже начали доставлять еду, расскажет Евгения Панасова, сооснователь стартапа «VRDiver», руководитель лаборатории детского технического творчества «Космопорт» (НПО автоматики) и образовательной программы «ЮнIT Урал». Верить в конспирологические теории люди начинают с четырнадцати лет, выяснили британские ученые. Эту новость обсудит с экспертами и слушателями главный редактор компании DeVision Екатерина Нечаева. К каким выводам пришли антропологи, реконструировавшие слуховые косточки неандертальцев, расскажет биолог и научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Оксана Герцен. Модерирует устный журнал Кирилл Гржегоржевский, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института естественных наук и математики Уральского федерального университета. Регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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