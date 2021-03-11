11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

11.03.2021, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится просветительский вебинар для предпринимателей, посвященный вопросам перехода с ЕНВД на ПСН. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Елена Беляева в прямом эфире разъяснят порядок перехода с ЕНВД на ПСН, расскажут об основных изменениях в законодательстве по применению ПСН, а также ответят на вопросы зрителей по теме вебинара.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с переходом на прямые выплаты социальных пособий. С 1 января Свердловская область перешла на прямые выплаты социальных пособий: какой объем средств уже направлен сотрудникам? Есть ли задержки выплат и по каким причинам? С какими вопросами обращаются свердловчане в Фонд социального страхования? На эти и другие вопросы ответят: Елена Альшиц, управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Юлия Иванченко, заместитель управляющего Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Дмитрий Галенковский, директор по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь». Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 на Привокзальной площади в Екатеринбурге состоится церемония возложения цветов к памятнику воинам-добровольцам в честь Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится круглый стол, участники которого обсудят законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). Документ одобрен правительством Свердловской области и внесен в законодательное собрание. Участники: Максим Пучков – заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Валентин Лаппо – депутат заксобрания, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике; Евгения Рожок – начальник юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга; Наталья Трофимова – заместитель директора Уральского института регионального законодательства; Станислав Придвижкин – доктор экономических наук, заведующий кафедрой информационного моделирования в строительстве Института строительства и архитектуры УрФУ; Арина Суворова – заместитель директора Института экономики УрО РАНБ; Александр Косинцев – заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области.

В 13:00 на площадке Marins Park Hotel (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, конференц-зал «Ростов», вход на площадку строго по аккредитации) состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению II Всероссийского фестиваля молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», который пройдет в Екатеринбурге . Цель фестиваля – выявление инновационных молодежных проектов и успешных патриотических практик для их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения. О задачах фестиваля, о самых интересных конкурсных работах, а также о процессе подготовки к проведению очного этапа в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции расскажут ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, председатель оргкомитета фестиваля, председатель СРО общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российской союз ветеранов Афганистана "Наследие» Дмитрий Ермаков, руководитель исполкома ОНФ Свердловской области Жанна Рябцева и начальник методического отдела ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Александр Почкин.

В 15:30 (предварительно) на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга, посвященного началу работы нового созыва Общественной палаты Екатеринбурга. В брифинге примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов и новый председатель палаты, который будет выбран в ходе ее первого заседания. Участники брифинга расскажут о своем видении задач Общественной палаты Екатеринбурга и запланированных совместных проектах.

В 17:30 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бул. Экспо, 2а) состоится презентация выставки сборно-разборных макетов значимых зданий и сооружений Екатеринбурга «Город-конструктор» для представителей туриндустрии – турфирм и туроператоров, профессиональных ассоциаций и союзов гидов-переводчиков и экскурсоводов. В рамках мероприятия впервые будут представлены все 50 макетов. Авторы проекта продемонстрируют возможности использования экспонатов для организации экскурсий, квестов и ознакомительных мероприятий по истории Екатеринбурга и Свердловской области для различных групп туристов.

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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