12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

12.03.2021, пятница

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Ревду посетит модернизированные очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения, которые обеспечат жителей городского округа качественной водой. Автобус для представителей СМИ отправится в 8:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге мероприятия для школьников и студентов «Пик IT». В программе: мастер-классы, карьерные консультации на выставке вакансий и стажировок, презентации образовательных возможностей и т.д. Подробную программу мероприятия, особенности организации «Пик IT» в условиях ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также основные вызовы в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов IT-отрасли в регионе представят директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков и руководитель направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» УрФУ Павел Егоров.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную защите прав потребителей в Свердловской области. Роспотребнадзор фиксирует в Свердловской области рост обращений от потребителей во время пандемии: каких отраслей они касаются? Как изменился потребительский рынок за последний год? Как на качестве услуг отразился мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Ирина Короленко, начальник консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса». Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта, в этот раз он посвящен борьбе с загрязнениями пластиковыми материалами. Также на пресс-конференции будет объявлен и награжден победитель конкурса «Потребитель года» в Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу Великого поста. О духовном смысле Великого поста, о правилах его соблюдения, о богослужениях в уральских храмах в этот период и о том, как можно присоединиться к делам милосердия, расскажут руководитель и духовный наставник Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко и руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Ананьина. Великий пост в 2021 году начнется 15 марта и продлится до 1 мая.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Масленицы в Свердловской области. Об истории и традициях праздника, об активном отдыхе в регионе и программе народных масленичных гуляний расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, и.о. директора ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» Надежда Шестакова и методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Лариса Попова.

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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