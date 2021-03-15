15 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

15.03.2021, понедельник

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81, зал № 109) состоится заседание по уголовному делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова. Планируется заслушать свидетелей – представителей «Титановой долины».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей Свердловской области, о выстроенном межведомственном взаимодействии в этом направлении, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажут ведущий специалист Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Екатерина Анферова и директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в преддверии дня рождения изобретателя радио Александра Попова в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию радиолюбительства в молодежной среде в Свердловской области. О текущем развитии радиолюбительства в молодежной среде, об опыте создания кружков по радиопеленгации и радиолюбительству на базе общеобразовательных школ Свердловской области, о запланированных мероприятиях и радиоэкспедициях расскажут и.о. руководителя регионального отделения Союза радиолюбителей России по Свердловской области, кандидат в мастера спорта по радиоспорту Андрей Шабров, член Союза радиолюбителей России и заместитель руководителя Свердловского регионального отделения по работе со школьными и молодежными организациями, преподаватель Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Алексей Рожков, руководитель детской секции «Охота на лис» дома детского творчества «Радуга», судья всероссийской категории по радиоспорту, мастер спорта, член Союза радиолюбителей России Елена Бодрова, руководитель центра по патриотической подготовки областного кадетского корпуса Сергей Черемных (Сысерть), заместитель директора по воспитательной работе МАО СОШ № 1 Алла Каримова (Североуральск).

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума молодежи Уральского федерального округа «Утро». Формат, идеи, цели мероприятия, а также сроки проведения и географию участников форума обсудят на пресс-конференции заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО Борис Кириллов, куратор молодежных проектов аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО Евгений Кожухов, заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

В 18:00 в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, зал ученого совета) состоится экспертная дискуссия по вопросу развития парковочного пространства в Екатеринбурге. В мероприятии примут участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, руководители профильных подразделений городской администрации, представители застройщиков, компаний IT-сферы, активисты общественных организаций.

Екатеринбург. Другие новости 14.03.21

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