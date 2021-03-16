16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

16.03.2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. В повестке – закон о реновации, поправки в устав области и другие вопросы.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу состояния репродуктивного здоровья уральцев по итогам 2020 года. О репродуктивном здоровье уральцев и о доступности процедуры ЭКО в Свердловской области расскажут начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Наталья Зильбер и генеральный директор Центра семейной медицины, к.м.н. Диляра Медведская.

В 12:00 в Свердловском областном фильмофонде (Екатеринбург, ул. Блюхера, 4) состоится пресс-показ фильмов уральских аниматоров, участвующих в Суздальфесте – открытом российском фестивале анимационного кино, который открывается 17 марта. На мероприятие приглашены режиссеры фильмов Елена Лапшина (студия анимации ИКЦ), Григорий Малышев, Оксана Кувалдина, Надежда Бойко (студия «Урал-Синема»).

В 12:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля за установкой технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 16:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание рабочей группы по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В 12:00 состоится презентация итогов социологического опроса СОСПП по итогам 2020 года «О социально-экономической ситуации и перспективах развития в эпоху Covid-19» (Екатеринбург, ул. Пушкина, 6). Аналитики СОСПП проводят опрос директоров предприятий, предпринимателей-членов Союза по актуальным проблемам бизнеса. Итоги соцопроса представят первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов. На презентацию приглашены члены правительства Свердловской области, бизнес-объединения региона, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, члены СОСПП.

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

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