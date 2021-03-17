17 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

17.03.2021, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со стороны переулка Банковского) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке – вопрос «О деятельности муниципальных музеев», заседание пройдет на площадке культурно-просветительного центра «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 16 (фондохранилище), и ул. Вайнера, 11).

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную году борьбы с коронавирусом в Свердловской области. Год борьбы с коронавирусом в Свердловской области: что помогает сдерживать распространение инфекции? Каких результатов удалось добиться? Как идет процесс вакцинации и выработки коллективного иммунитета? На эти и другие вопросы ответят: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Андрей Карлов, министр здравоохранения Свердловской области; Дмитрий Козловских, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга заместителя главного врача городского центра медицинской профилактики Александра Харитонова, посвященного вакцинации от клещевого энцефалита в 2021 году. Специалист расскажет, когда начнется вакцинация, какие категории жителей Екатеринбурга в этом году смогут привиться бесплатно, где и как можно поставить прививку, а также даст прогноз активности клещей в этом году.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – главного архитектора города Андрея Молокова, посвященного итогам общественных обсуждений стандартов благоустройства. Он расскажет, как проходило обсуждение стандартов благоустройства, разработанных специалистами УрФУ, чем оно закончилось и как стандарты будут применяться на практике.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 (екб) состоится открытая лекция руководителя Росстата Павла Малкова. Темы лекции: «Росстат сегодня – вызовы времени и основные направления развития», «Популяризация статистики». Участие в мероприятии примут студенты российских вузов, сотрудники СМИ, академическое сообщество. Трансляция будет доступна по ссылке.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам безопасной перевозки детей. О статистике правонарушений и аварийности с участием детей на дорогах Свердловской области, о самых частых нарушениях при перевозке детей в автомобиле, а также о критериях качества детских удерживающих устройств расскажут старший инспектор по особым поручениям отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, майор полиции Евгения Бушмакина и заместитель начальника отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Зинаида Лапина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации благотворительного проекта «Волонтер – это звучит гордо!». О подаче заявок кандидатов, отборе добровольцев и их обучении расскажут исполнительный директор благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина, куратор проекта «Волонтер – это звучит гордо!» Марина Иванова и методист, специалист канистерапии, психолог Анна Катырева.

В 14:00 общественный совет партийного проекта ЕР «Городская среда» на выездном заседании обсудит планы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в Свердловской области в 2021 году (Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, оф. 309). Также среди вопросов повестки – проведение онлайн-обсуждения дизайн-проектов по объектам благоустройства 2022 года (выбрать самый удачный вариант обновления общественных пространств уральцы смогут с 26 апреля по 30 мая на единой электронной платформе федерального сайта gorodsreda.ru). Спикеры: Валентин Лаппо – координатор партийного проекта «Городская среда» в Свердловской области; Николай Смирнягин – председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» в Свердловской области; Андрей Кислицын – заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

В 16:00 состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопросы: о рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской области; об утверждении единой нумерации участков; о проведении общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы». Трансляция будет доступна по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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