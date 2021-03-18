18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

18.03.2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 начнется пресс-тур в реконструируемое здание Екатеринбургского театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143). Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева и директор театра Петр Стражников оценят ход работ, а затем расскажут о проекте кинетического театра «Время чудес», который будет расположен на фасаде здания.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике выпадения детей из окон на территории Свердловской области. О профилактике падения из окон, об основных причинах и последствиях расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, старший инспектор по особым поручениям отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина и заведующий оперативным отделом ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса город Екатеринбург», врач анестезиолог-реаниматолог Матвей Демин.

В 11:00 в театре «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а) состоится генеральный прогон оперы «Любовь издалека» (журналистов будут встречать в 10:45 у главного хода).

В 11:30 в Екатеринбурге в Уральском государственном лесотехническом университете (Сибирский тракт, 37, главный корпус, ауд. 401 – зал ученого совета) состоится совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Уральском федеральном округе «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Российской Федерации Уральского федерального округа: итоги 2020 года и задачи на 2021 год». С докладами и анализом текущей ситуации выступят представители Рослесхоза, полномочного представителя президента РФ в УрФО, Авиалесоохраны, Рослесинфорга, Российского центра защиты леса. Начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков расскажет, как реализуется федеральный проект «Сохранение лесов», каков совокупный доход округа от использования лесов, перечисляемый в бюджет, сколько штрафов наложено за транспортировку древесины без сопроводительных документов, какова заработная плата работников лесничеств и многое другое. Кроме того, выступят представители всех шести регионов, входящих в УрФО. По завершении совещания планируется пресс-подход (ориентировочно в 13:30-13:50).

В 12:00 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35) состоится совместный пресс-подход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано по итогам рабочей встречи.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Афганцы в городе». Об истории афганского движения в Екатеринбурге, о запланированных интервью с ветеранами войны, выставках и экскурсиях в рамках проекта «Афганцы в городе» расскажут депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветеран войны в Афганистане Виктор Бабенко, директор культурного центра «Солдаты России», ветеран войны в Афганистане, художник, поэт, автор-исполнитель, член Союза писателей России Евгений Бунтов и руководитель проекта «Афганцы в городе» Валерия Лепаловская.

12.00 в Историческом сквере Екатеринбурга состоится флешмоб студентов Свердловского колледжа искусств и культуры «Россия и Крым: прошлое и настоящее».

В 12:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится предпоказ новой постоянной экспозиции «Отечественное искусство советского периода», в числе экспонатов – картина Г. Мосина и М. Брусиловского «1918 год», созданная в 1962 году, размером 3х4 метра.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин – русского тура «Синяя птица» в Свердловской области. О проведении этапа, о географии и количестве спортсменок, о шансах на победу сборной России расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, мастер спорта Дмитрий Дубровский и лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, первая в истории российских женских прыжков на лыжах с трамплина победительница этапа Кубка мира Ирина Аввакумова.

В 15:00 в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15) начнется пленарное заседание межрегиональной научно-практической конференции «ФорумУралОнко 2021», приуроченной к 70-летию Свердловского областного онкологического диспансера. На заседание приглашены губернатор Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев.

В 18:30 на площадке компании «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86) начнется церемония чествования свердловских волонтеров общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, приуроченная к годовщине работы добровольцев, оказывающих помощь жителям региона в период эпидемии, и ко Дню воссоединения Крыма с Россией. К волонтёрам обратятся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, руководитель регионального штаба акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева. После окончания торжественной части для добровольцев пройдет праздничный концерт с участием российских звезд.

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