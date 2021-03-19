19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

19.03.2021, пятница

В 11:00 состоится пресс-тур в музей Екатеринбургского метрополитена (ул. Володарского, 3). В камерном зале музея метрополитена собраны подлинные документы, артефакты и механизмы, которые уже не используются в метро, но хранят историю строительства подземки, связаны с его первыми работниками и пассажирами. Экспозицию представит заместитель директора Екатеринбургского метрополитена Виталий Мацнев. Пресс-тур посвящен 30-летию Екатеринбургского метрополитена, которое будет отмечаться в начале апреля.

Екатеринбург. Другие новости 18.03.21

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