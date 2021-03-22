22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

22.03.2021, понедельник

В 08:30 в городской клинической больнице № 40 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189) состоится открытая для СМИ нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки. У журналистов будет возможность пообщаться не только с врачами, но и с пациенткой, 43-летней жительницей Сухого Лога, мамой пятерых детей.

В 10:00 в Серовском суде возобновится рассмотрение уголовного дела депутата заксо Александра Коркина, обвиняемого в убийстве по неосторожности.

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжится заседание по уголовному делу Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям по очистке и сохранению водных объектов на территории Свердловской области. О количестве природных запасов воды на территории Свердловской области, о мероприятиях по очистке и сохранению водных объектов в 2021 году расскажет министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 13:30 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание комитета по законодательству. Ожидается, что на нем выступит представитель ГУ МВД с докладом о работе свердловской полиции в 2020 году.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Открытая филармония». О проекте «Открытая филармония», о программах, направлениях и целевой аудитории расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Московской государственной академической филармонии, президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов, директор Свердловской государственной академической филармонии, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Александр Колотурский и генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», заслуженный врач РФ, главный офтальмолог Свердловской области, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, руководитель межрегионального Екатеринбургского совета Общества офтальмологов России Олег Шиловских.

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