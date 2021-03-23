23 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

23.03.2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. С докладом о работе в 2020 году перед депутатами выступит председатель счетной палаты города Андрей Парунин.

В 10:00 в центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится открытие XII научно-практической конференции в области художественного образования детей «Детская школа искусств: ТОП-формат. Новые коммуникации». Эксперты из 42 регионов России обсудят взаимодействие детской школы искусств и современных родителей, роль детской школы искусств в становлении личности, осознание этой роли педагогами, родителями, психологами, механизмы эффективного и взаимовыгодного государственно-частного партнерства для решения основных государственных задач в усовершенствовании и развитии инфраструктуры объектов системы художественного образования.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную контролю рынка коллекторских услуг. Коллекторы из крупных регионов России активизировались в Свердловской области: какие тенденции на рынке взысканий отмечают судебные приставы? Какие нарушения выявляются в деятельности коллекторских фирм? Много ли «серых» вымогателей долгов сегодня выявлены на рынке? Как не стать их жертвой? На эти и другие вопросы ответит Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 состоится предварительное судебное заседание Арбитражного суда Свердловской области по иску Екатеринбургской епархии о признании прав собственности на 8 объектов Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией матери «Спорительница хлебов».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам работы ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 2021 году. Об истории Свердловского бюро погоды, о планах на 2021 год и нововведениях в работе, а также о погоде на весенний период в Свердловской области расскажут начальник ФГБУ «Уральское УГМС» Игорь Роговский и главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

В 13:00 в министерстве социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105) о направлениях государственной социальной поддержки на основании социального контракта, о том, кому полагается поддержка и в каком объеме, расскажет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. В 11:00 по адресу: ул. Бородина, д. 4, кв. 60 о своем опыте расскажет свердловчанка Юлия Костылева: она заключила социальный контракт и в течение срока его действия, получая выплату, имела возможность заниматься поиском работы. 25 марта она выйдет на новое место службы, которое нашла благодаря государственной поддержке.

В 13:00 в Свердловской областной клинической больнице № 1 (ул. Волгоградская, 185) состоится телеконсультация в формате «врач-врач» (с Туринской Слободой), после проведения которой заведующая эндокринологическим отделением консультативно-диагностической поликлиники Свердловской областной клинической больницы № 1 Ольга Соломонова расскажет, как пандемия коронавирусной инфекции ускорила развитие телемедицины на Урале.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию делового сотрудничества между Уралом и Севастополем. О сотрудничестве, о совместных проектах и развитии деловых контактов расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и директор центра поддержки предпринимательства союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» Гаяне Оганнисян.

Екатеринбург. Другие новости 23.03.21

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