Дополнение к анонсам

В 10:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная разработке приаэродромной территории (ПАТ) Кольцово. Представители УК «Аэропорты Регионов» и аэропорта Кольцово расскажут о принципах, по которым разрабатывался проект ПАТ, поделятся своим мнением о сложившейся ситуации. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов; заместитель генерального директора, директор по корпоративному развитию и правовым вопросам УК «Аэропорты Регионов» Николай Ульянов; директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.

Екатеринбург. Другие новости 23.03.21

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