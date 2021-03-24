24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

24.03.2021, среда

В 09:30 в школе № 43 (Екатеринбург, ул. Академическая, 21) пройдет акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». Вместе с родителями выпускников экзамен сдаст министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. После проведения акции запланирован пресс-подход с участием министра.

В 11:00 в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, 3 этаж, зал заседаний) пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса на лучшую организацию по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций. Торжественную церемонию награждения проведет министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. В 15:00 в СК «Луч» (ул. Ткачей, 11) В 15:00 состоится массовая сдача нормативов ГТО сотрудниками и спортсменами учреждений, подведомственных министерству. В рамках мероприятия пройдет парад спортсменов и награждение победителей и призеров регионального зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Запланировано торжественное вручение золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия комплекса ГТО спортсменам Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник». Церемонию открытия и награждения проведет министр Леонид Рапопорт.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Об уровне заболеваемости туберкулезом в Свердловской области, о мерах профилактики, способах диагностики и лечения расскажут главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ по УрФО, к.м.н. Наталья Камаева, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» Игорь Черняев, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова, главный фтизиатр – врач ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России по Свердловской области, к.м.н. Светлана Карсканова.

В 12:00 состоится пресс-тур в Центр гуманитарной помощи Православной службы милосердия (Екатеринбург, ул. Фучика, 3). Журналистам покажут, как принимают, сортируют и выдают вещи подопечным; что это за вещи, в каком они состоянии; как проходит работа с посетителями; расскажут, кто сегодня больше всего нуждается в поддержке; какую помощь, кроме вещевой, оказывают горожанам. Затем (ориентировочно в 12:40) состоится выезд к специализированным контейнерам для приема вещей от горожан, которые установлены не так давно в уральской столице.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная готовности Свердловской области к сезону дорожных ремонтов и ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. О запланированных дорожных ремонтных работах на территории региона, о количестве заложенных на эти цели бюджетных средств, а также о планах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2021 году расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Екатеринбург. Другие новости 23.03.21

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