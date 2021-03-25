25 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

25.03.2021, четверг

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, депутаты рассмотрят вопрос о назначении Александра Старкова на должность министра финансов региона.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с браконьерством в Свердловской области, результатам зимнего маршрутного учета и началу сезона весенней охоты в 2021 году. О количестве зафиксированных случаев незаконной добычи диких животных, о методах борьбы с браконьерами и межведомственном взаимодействии, об итогах зимнего маршрутного учета диких животных на территории области, а также о подготовке к весеннему сезону расскажет директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам работы учреждений культуры Свердловской области на 2021 год. О работе учреждений культуры Свердловской области в прошлом году и планах на 2021 год, о творческих коллективах, о выставках, проектах и новых форматах работы расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» Людмила Скосырская, директор ГАУК СО «Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина» Марина Боровкова, директор ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» Виктория Новопашина.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101) состоится круглый стол с участием членов палаты и представителей политических партий, зарегистрированных на территории Свердловской области, по вопросу организации наблюдения и подготовки наблюдателей на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

В 14:00 состоится торжественное открытие первого детского хосписа Свердловской области на базе областной детской клинической больницы (ул. Агрономическая, 12а).

В 16:00 в колонном зале Дома Севастьянова состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах по итогам 2020 года. Награды творческим проектам и деятелям культуры вручит и.о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

В 16:00 на городском пруду Екатеринбурга сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области проведут рейд, посвященный соблюдению горожанами правил безопасности на водоемах в весенний период.

В 17:30 в Горном университете (пер. Университетский, 7, большой актовый зал – зал УГМК) пройдет XXV конкурс «Мисс и Мистер Горный университет». Тема мероприятия в этом году – «Ретроспектива». В жюри вошли телеведущий Денис Петров, директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, абсолютный чемпион Урала по классическому бодибилдингу Виталий Казаков и другие. Будет организована видеотрансляция конкурса.

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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