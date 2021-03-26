26 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

26.03.2021, пятница

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям выездного туризма на фоне коронавирусных ограничений. Зарубежные страны готовятся к приему российских туристов: что изменится для гостей Чехии и Израиля? Как отразится на туристическом потоке ввод «цифровых пропусков» в странах Евросоюза? Какова ценовая политика игроков туррынка и условия возврата путевок и билетов на весенне-летний сезон? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель профильного комитета ТПП РФ; Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии; Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ; Роман Прохазка, представитель государственного управления «ЧехТуризм» в Урало-Сибирском округе. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе детской студии Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и ее 30-летнему юбилею. О работе детской студии Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, о кастингах и участии в спектаклях репертуара, о творческих успехах воспитанников и выпускников расскажут художественный руководитель детской студии Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, главный хормейстер театра Светлана Асуева, солист Свердловского театра музыкальной комедии Евгений Толстов, воспитанник детской студии Андрей Ведерников.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 75-летию Свердловского областного отделения РГО и проведению в Екатеринбурге VII Международного географического фестиваля «Моя земля». Об истории Свердловского областного отделения РГО, об экспедициях и проектах отделения, о развитии географического образования на Урале, а также о проведении VII Международного географического фестиваля «Моя земля" расскажут председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», ректор УрГПУ Светлана Минюрова, исполнительный директор Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Сергей Флягин, руководитель комиссии географического образования и охраны природы Свердловского областного отделения РГО, кандидат географических наук, доцент Ольга Гурьевских, советник департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции Русского географического общества (Москва) Анжелика Пушкарева, учитель географии, автор и ведущий просветительских телепрограмм, популяризатор науки (Москва) Иван Колечкин.

В 14:00 в КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90; вход для СМИ со стороны аллеи на 8 Марта, пресс-центр) состоится пресс-конференция директора ХК «Автомобилист» Максима Рябкова и главного тренера команды Билла Питерса. Они подведут итоги прошедшего сезона, прошедшего в условиях пандемии.

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) состоится Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов. Свердловская область». Участвуют: исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, а также представители ключевых бизнес-объединений региона и Агентства стратегических инициатив. Представители бизнеса и власти обсудят актуальные вопросы предпринимателей, а также особенности платформы для работы с обращениями бизнесменов. В 14:40 – подписание соглашения о сотрудничестве с АНО «Платформа». В 14:45 – пресс-подход. Адрес регистрации и трансляция по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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