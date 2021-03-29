29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

29.03.2021, понедельник

В 10:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную спортивной подготовке уральских студентов к Универсиаде-2023. Студентов-спортсменов начали готовить к Универсиаде-2023 с использованием научных подходов: какие технологии предлагают ученые УрФУ для улучшения спортивных показателей? Как пандемия отразилась на физическом состоянии уральских спортсменов? В каких дисциплинах будут соревноваться участники Универсиады? Что рекомендуют ученые для восстановления физической активности после перенесенного коронавируса? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Шурманов, директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ; Камилия Мехдиева, заведующая лабораторией «Спортивные и оздоровительные технологии»; Анна Захарова, руководитель образовательной программы «Технологии спортивной подготовки». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации с клещевыми инфекциями в весенний период. Об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в регионе, о последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, о противопоказаниях и правилах вакцинации расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и заведующая первым неврологическим отделением МО «Новая больница», врач-невролог, к.м.н. Марина Топоркова.

В 12:00 в Екатеринбурге пройдет кулинарный баттл Героев России Олега Каскова и​ Романа Шадрина, которые приготовят блюда из книги рецептов спецназа ФСИН России и блюда уральской народной кухни – посикунчики и пампушки. Ассистировать участникам будет первая вице-мисс УИС – сотрудница отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом ГУФСИН Ольга Финодеева. Подробности по телефону пресс-службы: +7 912 66 59 422.

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 150-летия Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера. О полуторавековой истории музея, о его вкладе в развитие истории и естествознания на территории Урала и всей России, а также о программе праздничных мероприятий к юбилею музея расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова, заместитель директора по научной работе Светлана Корепанова и заместитель директора по подготовке и реализации музейных проектов и услуг Владимир Быкодоров.

Екатеринбург. Другие новости 28.03.21

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