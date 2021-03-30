30 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

30.03.2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. Один из вопросов повестки – утверждение в должности министра финансов региона Александра Старкова.

В 10:00 на площадке Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) начнется Всероссийская научно-практическая конференция «Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения». В ней примут участие музейные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Казани, Перми, Оренбурга, Елабуги, Салехарда, Невьянска, Нижнего Тагила, Республики Марий Эл, Республики Карелия. Участники обсудят место музея в культурном пространстве страны, региона, города, цифровизацию разных сторон музейной деятельности, особенности работы с посетителями в условиях пандемии, инклюзивные музейные практики, взаимодействие музеев и туриндустрии, история формирования коллекций.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям рынка микрофинансовых организаций в Уральском федеральном округе. Микрофинансовые организации сменили фокус на кредитование бизнеса и снижают процентные ставки: какие еще изменения на рынке микрозаймов в Уральском федеральном округе отмечает Банк России? Каковы их причины? Какие меры помогают оздоровить финансовый рынок? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Фурдуй, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Эльман Мехтиев, председатель Совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР», г.Москва). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к детской оздоровительной кампании. О подготовке к детской оздоровительной кампании в Свердловской области и особенностях ее проведения в 2021 году, о старте приема заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей, о проверках детских лагерей региона расскажут начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Тотального диктанта». О проведении образовательной акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге и нововведениях этого года, о форматах проведения акции и авторе текста расскажут городской координатор акции Ксения Семенюк, городской координатор теста Trud в Екатеринбурге Алексей Боталов, заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич, заведующий кафедрой русского языка для иностранных учащихся УрФУ, кандидат филологических наук Юлия Михайлова.

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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