31 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

31.03.2021, среда

В 09:00 в городской клинической больнице № 40 (Екатеринбург, Волгоградская, 189, хирургический корпус) состоится лапароскопическая операция, в которой функции хирурга-ассистента выполнит сверхчувствительная техника, удерживающая и перемещающая операционную видеокамеру внутри операционного поля. Управляется роботизированный ассистент хирурга голосом или специальным джойстиком и обеспечивает хирургу полную видимость всех областей операционного поля без ограничений.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101) состоится подписание соглашения о взаимодействии палаты с Избирательной комиссией Свердловской области при проведении выборов депутатов Государственной думы РФ, депутатов Законодательного собрания Свердловской области и представительных органов муниципальных образований.

В 13:00 в рамках партпроекта «Единой России» «Народный контроль» состоится рейд по автозаправочным станциям Екатеринбурга (сбор на ул. Розы Люксембург, 7, региональный исполком ЕР). В ходе рейда активисты посетят 4 объекта и проверят на соответствие действующему законодательству документы организаций. В случае выявления нарушений активисты вместе с сотрудниками полиции прекратят работу АЗС. В рейде примут участие заместитель председателя ветеранской организации пожарных и спасателей Вячеслав Шабриков, председатель общественного совета при ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Антошин и региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

В 14:15 начнется обзорная экскурсия по центру «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге (ул. Вайнера, 11). Ее проведут заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

Глава Новоуральска ушёл в отставку. / МЧС предупреждает о сильном ветре: «Возможен сход снега и падение шифера». / Начальник ГУ МВД заявил, что он не против возложения цветов к памятникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»