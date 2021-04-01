1 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.04.2021, четверг

В 10:30 в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23) представители средств массовой информации станут музыкантами Уральского государственного русского оркестра, который в этот день отпразднует 35-летие. Оркестр подготовил для журналистов отдельную программу: представители СМИ прогуляются по закулисью с главным администратором Русского оркестра Сергеем Шакирьяновым, познакомятся ближе с русскими народными инструментами, пообщаются с артистами первого и нынешнего состава оркестра, возьмут интервью у основателя и главного дирижера оркестра, заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы. Кульминацией праздника станет уникальная пресс-репетиция и исполнение произведения «Шутки» Гайдна временно обновленным составом оркестра, состоящего из профессиональных музыкантов и журналистов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная охране птиц и популяризация бердинга в Свердловской области. О редких и охраняемых видах птиц в Свердловской области, об их мониторинге и реабилитации, о современном обучении детей орнитологии и популяризации бердинга среди взрослых расскажут председатель отделения Союза охраны птиц России в Екатеринбурге, заместитель директора Висимского заповедника Александра Хлопотова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, основатель проекта EkaterinBird Нина Садыкова и руководитель детской орнитологической школы городского детского экологического центра Марина Галишева. 1 апреля отмечается Международный день птиц.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга, посвященного первым итогам записи первоклассников в школы города. Начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко и заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», директор по прикладным проектам Никита Жильцов расскажут, как стартовала запись, поделятся данными о количестве поданных в первые часы заявлений и ответят на вопросы журналистов.

В 13:00 на площади 1905 года в Екатеринбурге Фонд святой Екатерины передаст 25 машин скорой медицинской помощи, полностью укомплектованных оборудованием и готовых к выходу на линию, МБУ «Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф.Капиноса». Брифинг запланирован на 12:15.

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

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