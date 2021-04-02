2 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.04.2021, пятница

В 09:10 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал № 701) состоится первое заседание по иску Корпорации развития Среднего Урала, которая более 89 миллионов рублей с Нижнетагильского госпиталя восстановительных инновационных технологий требует.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конф еренцию, посвященную работе Уральского таможенного управления во время пандемии. Таможенники фиксируют рост незаконного экспорта леса на Урале: с чем это связано? Какие еще нарушения выявлены управлением за время пандемии? Как изменились схемы работы контрабандистов? Увеличилось ли число уголовных и административных дел? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Пискунов, заместитель начальника Уральского таможенного управления, начальник Уральской оперативной таможни; Роман Глушановский, начальник отдела организации дознания Уральского таможенного управления; Денис Аистов, заместитель начальника отдела организации административных расследований Уральского таможенного управления. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. О признаках аутизма в раннем возрасте и о методиках реабилитации, об актуальных вопросах социального статуса и жизненного маршрута человека с аутизмом, о мероприятиях ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма расскажут начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Блаженкова, заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Трофимова, ведущий специалист департамента образования администрации Екатеринбурга Андрей Ляпин, президент ассоциации «Особые люди», эксперт Общественной палаты Свердловской области Татьяна Флеганова, руководитель регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра на территории Свердловской области Татьяна Захарова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню детской книги. О состоянии и основных тенденциях современной детской литературы, о наследии уральских классиков, о важных вопросах и темах в детских книгах, а также о мероприятиях к Международному дню детской книги расскажут и.о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Наталия Шибанова, председатель совета «Благотворительный фонд Бажов» Сергей Полыганов, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В.П. Крапивина Ольга Кузнецова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению III Всероссийского фестиваля камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они», который пройдет со 2 по 5 апреля в Екатеринбурге. О географии участников и спектаклях, об оценке работ и номинациях расскажут председатель жюри фестиваля, российский театральный режиссер, лауреат государственной премии РСФСР Анатолий Праудин, член жюри фестиваля, советский и российский актер, прозаик, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международной премии им. К.С. Станиславского Николай Коляда, ректор Екатеринбургского государственного театрального института, доцент кафедры продюсерства, теории и практики исполнительских искусств, кандидат культурологии, член Союза театральных деятелей России Анна Глуханюк.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 85-летию факультета журналистики УрФУ. Об эволюции журналистского образования на Урале, о новых образовательных программах факультета журналистики, о современной трансформации процесса подготовки кадров для медиа, об исследовательской деятельности преподавателей и студентов, а также о старте сбора средств в эндаумент-фонд факультета расскажут директор департамента «Факультет журналистики» УрФУ Владимир Волкоморов, профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий Борис Лозовский, доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Анна Сумская и начальник отдела подготовки и выпуска программ телевидения ГТРК «Урал», старший преподаватель базовой кафедры телевидения и новых медиа Кристина Свет-Яковлева.

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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