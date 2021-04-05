5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.04.2021, понедельник

В 10:00 на автобусной остановке «Площадь 1905 года» у входа в метро начнется очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Представители муниципальной транспортной инспекции, комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга, а также сотрудники правоохранительных органов проверят соблюдение водителями, кондукторами и пассажирами противоэпидемических мер, а также прокомментируют результаты проведения подобных рейдов с начала 2021 года.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в Екатеринбурге и межведомственному взаимодействию. Об основной статистике за 2020 год, о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, о профилактике мошенничества расскажут врио начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу Александр Мухин, начальник отделения ОУР УМВД России по Екатеринбургу Александр Черников, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам проверок готовности Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей к пожароопасному периоду. О готовности регионов к сезону, об областях, где ожидается повышенная пожарная опасность, а также о выделенном финансировании на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в УрФО расскажет начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Екатеринбург. Другие новости 04.04.21

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