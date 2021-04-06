6 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.04.2021, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

(проект повестки прилагается)

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению 38-й традиционной Майской прогулки в Екатеринбурге, которая запланирована на 16 мая. Об особенностях проведения акции, маршрутах, работе контрольных пунктов, об ожидаемом количестве участников и волонтерах, расскажут профессор УрФУ, один из основателей Майской прогулки Виктор Гроховский, ректор УрГПУ, председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Светлана Минюрова и заместитель председателя РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области» Татьяна Киселева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» за 2020 год и планам на 2021 год. О программе обучающих вебинаров для психологов, о направлениях оказываемой помощи расскажут врач-психотерапевт, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Татьяна Решетова (Санкт-Петербург), практикующий психоаналитик, специалист и тренинг-аналитик Европейской конфедерации психологии и психоанализа, член Национальной федерации психоанализа в России, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), супервизор проекта «МыРядом2020» Надежда Власова и его основатель, кандидат психологических наук, практикующий психолог, сертифицированный гештальт-консультант Надежда Сафьян.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области состоится подписание соглашений о взаимодействии палаты с общественными организациями региона при проведении выборов депутатов Государственной думы РФ, депутатов заксобрания Свердловской области, представительных органов муниципальных образований. Соглашения будут подписаны с региональной общественной организацией «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», президент И.А. Левина; с региональным отделением ДОСААФ, председатель А.А. Воробкало; со Свердловской областной общественной организацией «Союз «Маяк», председатель правления Л.Н. Мальцева; с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей», председатель Е.А. Дайнес.

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

Рядом с ДК Лаврова воткнут 18-этажку. Шокированные уралмашевцы пишут в прокуратуру и митингуют (ФОТО, ВИДЕО). / Школьники из Баранчинского познакомились с Техническим университетом УГМК (ФОТО). / Слух дня: ледовую арену исключают из списка объектов Универсиады. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»