7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.04.2021, среда

В 09:00 от здания резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) состоится отъезд автобуса в пресс-тур в Свердловское лесничество, где будет показан процесс заготовки семян хвойных деревьев для проведения лесовосстановительных работ. На шишкосушилке специалисты продемонстрируют весь процесс получения семян хвойников, прокомментирует его заместитель директора по лесовосстановлению Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Щепелин.

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание в МБУК «Екатеринбургский зоопарк» отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание в МБОУ СОШ № 179 (п. Северка, ул. Строителей, 48) отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 16:00 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание областной избирательной комиссии.

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