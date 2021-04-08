8 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.04.2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. С докладом по вопросу «Об утверждении структуры администрации города Екатеринбурга» перед депутатами выступит глава города Алексей Орлов; с докладом «О ходе реализации Муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы в 2020 году» – заместитель начальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков.

В 11:00 в поселке Островное Березовского городского округа (ул. Строителей, 2а) стартует перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с технологическим присоединением зданий и сооружений в Свердловской области. Свердловское УФАС фиксирует рост обращений граждан в адрес сетевых компаний за время пандемии: с чем они связаны? Каковы сроки техприсоединения в Свердловской области? Каковы планы по подключению домов к сетям в 2021 году? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Екатерина Воробьева, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, начальник отдела ограничения монополистической деятельности. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится круглый стол, посвященный вопросам реализации законодательства о комплексном развитии территорий. В дискуссии примут участие: министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков; директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин; член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам исследований ГМО в продуктах питания. О воздействии ГМО на здоровье человека и окружающую среду, о контроле за ввозом продукции на территорию Свердловской области с содержанием генно-модифицированных организмов, об оценке безопасности ГМО-продуктов расскажут начальник отдела зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова и руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» Ирина Топоркова, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

В 12:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) начнется пресс-показ новой экспозиции музея «Отечественное искусство советского периода».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к прохождению весеннего паводка в Свердловской области. О начале, масштабе и интенсивности паводка в 2021 году, о системе предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях, о готовности Свердловской области к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин, начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Неля Мирошникова.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В программе: осмотр строительства Дворца дзюдо (пр. Академика Сахарова, 31) и осмотр Академии тенниса (ул. Академика Парина, 16) в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится пресс-конференция главы города Алексея Орлова. Он подведет первые итоги работы на новом посту и ответит на вопросы журналистов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам работы делегации Свердловской области на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте. О значении выставки для развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией, о мероприятиях деловой и выставочной программ форума, а также о подписанных Соглашениях расскажут министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В 14:00 комиссия «Единой России» проверит состояние дворовой территории после зимовки по адресу: улица Восточная, 74/78. Двор был благоустроен в рамках партийного проекта «Городская среда» в 2020 году. Спикеры: Валентин Лаппо – координатор партийного проекта «Городская среда» в Свердловской области; Алексей Сизиков – секретарь Октябрьского местного отделения «Единой России»; Евгений Стариков – заместитель главы администрации Октябрьского района.

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

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