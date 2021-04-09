9 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.04.2021, пятница

В 11:00 на станции метро «Площадь 1905 года» состоится презентация брендированного состава екатеринбургской подземки, посвященного 30-летию Екатеринбургского метрополитена. Состав будет украшен снаружи, а внутри разместят материалы, посвященные истории метрополитена. Директор метро Андрей Панаиотиди расскажет о юбилейных мероприятиях метрополитена и ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится совещание по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Валерия Фадеева. По окончании совещания состоится пресс-подход.

В 12:00 на сцене театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 64а, главный вход) пресс-центр «Интерфакс» проведет пресс-конференцию, посвященную Ural Music Night 2021. Международный фестиваль Ural Music Night получил рекордное количество заявок от музыкантов: какова география и кто хедлайнеры? Как и где зазвучат классическая музыка и опера на фестивале в 2021 году? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Андрей Шишкин, директор театра «Урал Опера Балет»; Евгений Горенбург, председатель Ассоциации музыкантов Урала, директор фестиваля Ural Music Night.

В 12:00 Уральском геологическом музее УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, 2 этаж) состоится открытие выставки, посвященной уральским метеоритам. Новые данные о них представят ученые Института геологии и геохимии УрО РАН и Горного университета. Кроме того, на выставке будет представлена информация о происхождении самого термина «метеорит» и сведения о находках крупнейших метеоритов России и Урала.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге 9 апреля VI Межрегионального форума «Медицина, доступная каждому». О предварительных итогах форума, о возможностях улучшения медико-социального благополучия россиян и особенно старшего поколения, о перспективах модернизации системы финансирования здравоохранения в России, лекарственном обеспечении, статусе и регламенте работы врачей расскажут заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов, академик РАН, профессор, д.м.н., президент Общества врачей России Олег Янушевич, член Всемирной медицинской ассоциации, секретарь Центрального совета по здравоохранению Партии пенсионеров, депутат ЗС Челябинской области Степан Фирстов, председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов.

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