12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.04.2021, понедельник

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур на Южную аэрационную станцию (ул. Косарева, 24). Технический директор Сергей Никифоров и начальник Южной аэрационной станции Александр Шашков расскажут, какой объем работ был проделан за год для подавления на станции неприятного запаха и насколько запах от объектов станции стал менее выраженным. Участники пресс-тура смогут увидеть результаты выполненных на станции мероприятий и почувствовать разницу в интенсивности запаха до и после включения системы «мокрый барьер» в разных зонах здания решет.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге фестиваля «Дни Космоса 2021». О программе мероприятий, о популяризации астрономии и космонавтики в Свердловской области, а также о последних новостях в сфере исследований космического пространства расскажут популяризатор науки Павел Скрипниченко и директор школы астрономии kantrSkirp, организатор фестиваля «Дни Космоса 2021» Ксения Кантор.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню космонавтики. О достижениях в области научных исследований и разработках продукции для ракетно-космической техники, о работе над инновационными проектами космической тематики и планах работы на 2021 год расскажут генеральный директор НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова Андрей Мисюра и директор АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» Елена Матвеева.

В 15:00 в штаб-квартире «СКБ Контура» (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 5) состоится церемония подписания соглашения между правительством Свердловской области, Уральским федеральным университетом и IT-компанией. Цель соглашения – создание и развитие образовательного центра по ускоренной подготовке специалистов с продвинутым уровнем IT-компетенций для высокотехнологичных секторов экономики Урала и Западной Сибири. Научно-образовательный центр «Акселератор IT-компетенций» (АКСИТ) будет находиться в микрорайоне Широкая Речка на территории IT-кластера «Контур-Парк» в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Другие новости 11.04.21

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