13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.04.2021, вторник

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильон №1) состоится торжественное открытие II специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2021».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню цирка. О программе мероприятий к Международному дню цирка, о планах на цирковой сезон, о параде цирковых и трудовых династий, об аттракционе «Медвежий цирк» расскажут российский артист цирка, народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова, директор и художественный руководитель программы «Цирк династии Филатовых», народная артистка России Татьяна Филатова, руководитель аттракциона «Медвежий цирк», обладатель высшей золотой награды на международном фестивале циркового искусства, дрессировщик в пятом поколении Александр Филатов, лауреат национальной премии «Цирк», пятое поколение династии, артистка иллюзионного жанра Валентина Филатова.

В 15:00 в ДЭУ Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Зоологическая, 9) пройдет приемка коммунальной техники, переоборудованной для работы в летний период. Начальник ДЭУ и заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Владимир Капустин расскажут о летних регламентах уборки города, готовности коммунальных служб к работе в летний период и ходе месячника чистоты.

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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