14 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.04.2021, среда

В 09:30 в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а) начнется open-talk по развитию креативных индустрий в регионе и стране в рамках пресс-тура на презентацию нового креативного пространства, создаваемого в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив Rurban Creative Lab. С 10:30 до 11:30 пройдет посещение площадки, где будет создаваться креативный кластер; с 11:30 до 13:30 – экскурсия «Креативный Нижний Тагил». Тему создания креативных индустрий представят: Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), г. Москва; Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Владислав Пинаев, глава города Нижний Тагил; Алиса Прудникова, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства; Денис Новоженов, вице-президент Евраза, руководитель дивизиона «Урал»; Елена Раудштейн, директор благотворительного фонда Евраза на Урале. Автобус для журналистов отправится в 07:00 от здания областного фонда поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д).

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в Железнодорожный район, где сотрудники коммунальных служб выполняют работы по уборке города в рамках месячника чистоты. Журналистам покажут работу коммунальной техники, уборку газонов и тротуаров, мойку остановочных комплексов и ограждений, а также очистку от грязи технических тротуаров вдоль дорог. Комментарий даст представитель ДЭУ.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 5А) начнется рассмотрение уголовного дела Владимира Таушанкова, убитого при задержании сотрудниками Росгвардии 1 июня 2020 года.

В 10:30 в Талице на площадке молочного завода (пос. Троицкий, ул. Мира, 87) начнется рабочая поездка губернатора Евгений Куйвашев в Талицкий городской округ. Запланировано посещение нового производственного комплекса молочного завода «Талицкие молочные фермы» и открытие ледовой арены «Импульс» в Южном микрорайоне города. Автобус для представителей СМИ в Талицу отправится в 06:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) начнется весенний фестиваль мастеров «Иван-да-Марья». В течение 5 дней на одной площадке будут работать более 230 ремесленников и мастеров народных промыслов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов «Тотального диктанта» в Екатеринбурге. Об итогах акции, о количестве участников этого года, о типичных ошибках расскажут городской координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге Ксения Семенюк, городской координатор теста Trud в Екатеринбурге Алексей Боталов, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ, председатель городской экспертной комиссии по проверке «Тотального диктанта», доктор филологических наук, профессор Анна Плотникова и заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

В 12:00 в большом зале бывшего кинотеатра «Колизей» начнется пресс-показ репетиции премьерного спектакля Екатеринбургского театра кукол «Счастливый Принц» по сказке Оскара Уайльда. Режиссер, художник и автор инсценировки Николай Бабушкин.

В 13:30 в Министерстве социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105, 2 этаж, к. 213) пройдет круглый стол «НКО и государство в развитии наставничества как эффективного способа помощи сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». В мероприятии примут участие: первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов; уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков; представители управлений социальной политики, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальных учреждений и благотворительных фондов Екатеринбурга и Москвы. Круглый стол пройдет одновременно в режиме реального форума и онлайн. Организаторы мероприятия: отдел социального служения Екатеринбургской епархии и региональное министерство социальной политики.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) пройдет заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Будут рассмотрены вопросы подготовки к выборам депутатов заксобрания 19 сентября 2021 года.

В 16:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная литературно-театральному проекту «БеспринцЫпные чтения» в Екатеринбурге. Об истории проекта, о программе выступления в Екатеринбурге, о современной прозе, которая прозвучит со сцены, а также о ближайших гастрольных планах расскажут писатель и публицист Александр Цыпкин, и актриса театра и кино, телеведущая Ингеборга Дапкунайте.

В 19:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) начнется публичное обсуждение фестиваля «ИсетьФест», посвященного исследованию и возрождению реки Исети. Члены оргкомитета расскажут о программе фестиваля, основных направлениях и площадках, о форуме «Река Исеть» и о том, как можно помочь проекту. Спикеры: директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, куратор проекта «ИсетьФест» Анна Балтина, старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга биолог Нина Садыкова, представитель общественного пространства «Сад Нурова» архитектор Анастасия Катакова, представитель общественного движения «Мирные жители», директор по правовым вопросам Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Егор Николаев.

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

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