15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.04.2021, четверг

В 08:00 от здания резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) отправится автобус для СМИ на практическую часть Всероссийских командно-штабных учений по ликвидации природного пожара и недопущению его распространения на населенный пункт. Сбор в 09:30, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Ленина, 50. На тушении будут задействованы сотрудники МЧС России, лесные пожарные Уральской базы авиационной охраны лесов, пожарные-добровольцы, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, авиация Росгвардии.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XIII общероссийской общественной премии «Щит и роза» в Екатеринбурге. О программе церемонии региональной премии, об участницах, их наградах и выдающихся достижениях в профессиональной деятельности расскажут председатель Правления Свердловской региональной организации общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов, начальник отдела организационно-методического обеспечения оперативно-служебной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Свердловской области, майор полиции, участница премии в номинации «За верность служебному долгу» Ольга Вилисова и заместитель председателя Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области, председатель Свердловской региональной общественной организации «Попечительский совет «Возвращение», полковник внутренней службы в отставке, участник боевых действий, доктор педагогических наук, профессор, участница премии в специальной номинации «За верность профессии» Елена Тищенко.

В 14:30 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4, новый корпус) начнется пресс-подход, предваряющий годовое общее собрание членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, приуроченное к 30-летию со дня образования союза. На мероприятии члены Союза утвердят отчет о работе СОСПП в 2020 году и проведут довыборы совета СОСПП и президиума совета СОСПП.

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